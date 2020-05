Ce mardi 5 mai 2020 à l’occasion de la célébration du 86e anniversaire de naissance de Henri Konan Bédié, ancien chef d’Etat ivoirien détrôné par le général Robert GUEÏ, une vidéo a circulé sur la toile montrant qu’il aurait enfreint les mesures de sécurités sanitaires instaurées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Dans la vidéo, on voit le président du PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) quitter son domicile et allant à la rencontre de ses hôtes venus lui souhaiter un joyeux anniversaire avec des accolades, dans un contexte ou de pareils gestes sont interdits en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

En réponse à cet élément qui salie l’image du sphinx de Douakro, dont le parti participe à la présidentielle d’octobre prochain, la direction du plus vieux parti de la Côte d’Ivoire a tenu à informer l’opinion publique de ce que la vidéo date de longtemps et est d’archive. « La direction du parti dénonce-t-elle avec force cette autre manœuvre éhontée. Ce d’autant plus que le président Henri Konan Bédié ne cesse d’inviter l’ensemble des Ivoiriens au respect scrupuleux des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus, » a dénoncé le parti.

1516 cas confirmés de coronavirus en Côte d’Ivoire

A ce jour la Côte d’Ivoire a enregistré d’après le dernier bilan fait par le ministre de la Santé et de l’hygiène publique, 1516 cas confirmés dont 721 personnes guéries, 18 décès et 777 cas actifs. Dans le gouvernement actuel de la Côte d’Ivoire, deux personnalités ont déjà contracté le virus dont une avait lui-même annoncé sa guérison.