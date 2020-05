«Nous, fils et filles de la nation chinoise, sommes restés unis pendant une période infiniment difficile et avons élevé une Grande muraille de solidarité… Nous avons obtenu une victoire décisive dans la défense de la province du Hubei et de sa capitale, Wuhan» s’ést félicité le premier ministre chinois Li Keqiang.

Une manière pour le pays de célébrer la victoire sur le virus. Même si de nouveaux cas sont détectés, la Chine a réussi grâce à une politique de confinement extrême à contenir le virus avant que ce dernier ne se propage dans le monde. Pour le pays, cette victoire est plus que symbolique, surtout où le seul pays qui tient encore tête à la Chine sur le plan du développement et de la richesse (les USA) se démène comme un beau diable pour contenir tant bien que mal la maladie.

Depuis la Chine a déployé une diplomatie offensive sur le plan sanitaire en venant au secours de nombreux pays y compris occidentaux comme l’Italie. Toutefois malgré cette “victoire” le pays doit désormais faire face à l’hostilité du président américain Donald Trump.