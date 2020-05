Cinq vaccins expérimentaux contre le coronavirus (covid-19) sont testés sur l’homme en Chine. L’information a été donnée par le vice-ministre chinois de la santé. Selon lui, il pourrait avoir bientôt plus de tests de vaccins, sur fond de course de laboratoire menée à travers le monde entier. Zeng Yixin, un vice-ministre de la santé, a montré sa satisfaction, estimant que « dans l’ensemble, les progrès vont bon train ». A l’en croire, cela est dû à une bonne collaboration entre instituts de recherche, services de santé et hôpitaux. Cependant, il n’a donné aucune date de commercialisation d’un éventuel vaccin, puisque la 2e phase de tous les essais cliniques qui se déroulent actuellement, prendra fin en juillet prochain.

« Aucun effet indésirable »

Des trois étapes de tests sur l’homme, elle est la deuxième à approuver, avant toute commercialisation. «2575 volontaires au total ont été vaccinés dans le cadre des différents projets» a déclaré Zeng Yixin au cours d’une conférence de presse à Pékin, tout en ajoutant qu’« aucun effet indésirable » n’a été recensé. Pour l’heure, on sait que cinq projets de vaccins sont en train d’être développés, contre quatre annoncés. En collaboration avec la société CanSino BIO, l’Académie militaire des sciences médicales des forces armées chinoises mène une étude sur un adénovirus, en vue d’introduire le pathogène dans le corps. Les quatre autres projets concernent des vaccins qui contiennent une version non active d’un pathogène.

Un vaccin élaboré avec l’institut de virologie de Wuhan

Elle est administrée pour susciter une réaction immunitaire chez le malade. Au rang de ces projets de vaccins, figurent deux qui sont conduits par le géant chinois du secteur des vaccins China National Biotec Group (CNBG). Ce dernier travaille sur un vaccin en collaboration avec le centre chinois de contrôle et de prévention des maladies. L’autre vaccin est élaboré avec l’institut de virologie de la ville de Wuhan, localité où le coronavirus a pris départ. Par ailleurs, Sinovac, la société pharmaceutique ayant son siège à Pékin, élabore son vaccin à elle-même.