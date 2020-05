View this post on Instagram

🇨🇮La Côte d'Ivoire, pays le plus riche de l'UEMOA, pays où les entreprises occidentales sont les plus nombreuses et les plus à l'aise, compte un prolétariat des plus paupérisés. La fracture sociale est des plus grandes. Les riches y sont très riches et les pauvres très pauvres. C'est en ce sens que dans notre effort qui transcende nos limites, et dans le cadre de notre accompagnement humanitaire des populations précarisées d'Afrique francophone, notre organisation Urgences Panafricanistes section Côte D'Ivoire, menée par le pharmacien Brice Behiri, continue son travail de distribution de kits alimentaires et sanitaires auprès de la population. Que cette dernière soit baoulé, senoufo, lobi, koulango, guéré, agni ou autres, l'AFRICAIN RESTE L'AFRICAIN. C'est l'unité parmi les nôtres qui permettra de mieux nous unir au reste de l'Humanité. *Sur les photos, distributions des Kits dans le quartier d'Abobo Celeste. #IlsFinirontParComprendre