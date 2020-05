Les Etats-Unis ne seraient visiblement pas au bout de leur peine face à la pandémie du Coronavirus. Selon des informations relayées dans les médias, le nombre de victimes de ce mal pourrait connaître un bond en mai. Cette prévision assez inquiétante provient d’un document interne de l’administration Trump. On retient que le nombre de morts journaliers lié au Covid-19 pourrait doubler au cours de cette période allant jusqu’au 1er Juin.

Selon les chiffres avancés par le New-York Times et le Washington Post qui ont consulté ledit rapport, des 1500 et 2000 morts et de l’ordre de 25.000 à 30.000 nouveaux cas enregistrés chacun de ces derniers jours, on pourrait passer à 3000 morts et 200.000 nouveaux cas. Même si le porte-parole de la présidence américaine n’a pas contesté l’authenticité du document, il fait tout de même remarquer que les « données ne reflétaient aucune modélisation du groupe de travail ».

Une situation liée à la levée des mesures?

« Les directives graduelles du président pour rouvrir l’Amérique sont guidées par une approche scientifique soutenue par les plus grands experts de santé et des maladies infectieuses de l’administration fédérale », a indiqué le porte-parole de la Maison Blanche Judd Deere. Le bond que prévoit le rapport pour l’épidémie interviendrait à partir de la deuxième moitié du mois de mai.

Cette prévision relative à la montée en flèche du nombre de morts serait liée à la levée en cours des mesures de confinement dans certains Etats. Cette option est jugée prématurée par certains experts. La mesure de confinement a eu le mérite de mettre un frein à l’ascension du virus dans le pays sans toutefois l’éradiquer. Si certains Etats comme New-York qui étaient l’épicentre du virus ont venu le nombre de morts quotidiens baisser, d’autres ont visiblement pris le relaie.