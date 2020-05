Alors que de nombreux experts prédisaient une catastrophe sanitaire en Afrique, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a salué les efforts mis en place à travers le continent. Selon lui, les pays développés se doivent de tirer des leçons de préventions prises par certaines nations africaines, mesures qualifiées de courageuses.

Interrogé par RFI, ce dernier développe, assurant qu’en Afrique, les mesures prises ont permis de faire en sorte que la maladie ne circule que très lentement. En tout et pour tout, le continent ne décompte que 88.000 cas pour plus de 3.000 décès. Un chiffre bien loin du bilan mondial. Près de 5 millions de personnes ont effectivement été touchées par le covid-19, pour plus de 320.000 décès. Les mesures de prévention et les courageuses décisions de plusieurs états ont permis d’éviter une catastrophe.

L’Afrique, un exemple à suivre

Mais selon lui, il faut aller encore plus loin. Si les nations africaines sont moins touchées, ces dernières restent toutefois sur le fil du rasoir. Avec une économie plus faible et des moyens plus limités, la crise économique qui se profile n’annonce rien de bon. Résultat, il faut aller plus loin que la suspension des dettes des pays les plus pauvres. Mais les pays développés en ont-ils les moyens et surtout l’envie ?

Selon ce dernier, un allégement ciblé de la dette serait plus évident à mettre en place, permettant de fait une approche plus globale de cette situation. Faillites et dépression pourraient donc être évitées. 41 nations sont concernées par cette annonce des membres du G20, qui pourraient bien être forcés de revoir leur stratégie dans les mois à venir, une fois que la situation sera revenue à la normale et que l’économie aura totalement repris.