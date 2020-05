Le 22 Mars dernier, un projet européen était mis sur pied pour « évaluer quatre traitements expérimentaux contre le Covid-19 »: Dicovery. Un projet coordonné pour la partie française par l’INSERM, pilotée par une infectiologue et chercheuse du Centre international de recherche en infectiologie (CIRI) et devant inclure « au moins 800 patients français atteints de formes sévères du COVID-19 ». Ce lundi lors d’un point de presse à l’Elysées, le président français, Emmanuel Macron, annonçait que les résultats de DISCOVERY, seraient disponibles dès le 14 Mai prochain.

Une démarche « pragmatique et adaptative »

Les essais cliniques dans le cas de DISCOVERY, étaient prévus pour se dérouler dans au moins six pays européens ; la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Royaume uni, l’Allemagne et l’Espagne. Sur un premier contingent de 3200 patients tous atteints à des stades et degrés divers par le nouveau coronavirus. Mais pour près du quart de ce contingent de patients, les tests se dérouleraient en France, dans au moins cinq Hôpitaux. Un projet européen qui portait les espoirs du vieux continent de voir émerger très rapidement un protocole thérapeutique contre le nouveau coronavirus.

Selon Florence Ader, coordinatrice des essais en France, les tests avaient été conçus « de façon pragmatique et adaptative », avec pour principal but « d’analyser l’efficacité et la tolérance des options thérapeutiques pour les patients dans un temps limité» . Pour l’infectiologue, « C’est une démarche de recherche résolument proactive contre la maladie » et essentielle en ce sens que, les protocoles thérapeutiques inefficaces pourraient être rapidement abandonnés et de nouveaux adoptés au fur et à mesure de l’avancée des recherches.

« Une étape importante »

Une démarche qui devrait selon le président Macron donner dès ce 14 Mai ses premiers résultats. Une dizaine de jours encore donc et l’on saurait lesquelles, d’entre les molécules ou combinaison de molécules antivirales telles que le ‘’remdesivir’’, le ‘’lopinavir en combinaison avec le ritonavir’’ ou l’’’hydroxychloroquine’’, étaient les plus efficaces dans le traitement contre le covid-19. Cependant, et sur ce point le chef de l’Etat français avait été clair ce lundi, il ne s’agirait pas pour les chercheurs de dire au 14 Mai : voici le traitement ! «A ce stade, il faut être très prudent » avait précisé M. Macron. « Mais on aura une étape importante la semaine prochaine » avait tenu à ajouter le locataire de l’Elysées ; des pistes d’approche sérieuses. Des résultats qui seraient également recoupés avec ceux à venir des essais lancés par l’OMS dans le cadre du projet SOLIDARITY.