En France après plusieurs semaines de confinement, les français attendent avec hâte la date du 11 mai, date choisie par le gouvernement pour le début du déconfinement, Si les français sont impatients, il se pourrait qu’ils aient à attendre un peu plus si les données prévues se confirment. Pour rappel, le gouvernement du président Emmanuel Macron avait annoncé que la date serait reportée si le nombre de contaminations partait à la hausse. Et sur ce plan, les nouvelles ne sont pas bonnes.

Annoncées précédemment par le ministre de la santé Olivier Véran, la nouvelle a été confirmée par la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye : “Nous avons un élément objectif qui montre que le taux de contagiosité a très légèrement remonté… 0,5, c’est-à-dire que 10 personnes n’en contaminaient que 5 la semaine suivante. Aujourd’hui, on est à un taux de 0,63. Donc nous avons 10 personnes qui sont susceptibles de contaminer 6 personnes… Cela montre qu’il y a eu plus de sorties. Il faut qu’il reste en dessous demain… C’est la raison de cet appel pour continuer ensemble à faire en sorte qu’il y ait le moins de contact possible et à respecter le confinement.“ a-t-elle déclaré face à la presse.

La balle est donc dans le camp des citoyens français à en croire la porte-parole. Pour rappel, la France est l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie. Une pénurie de matériel avait paralysé la réponse du personnel soignant au début de la pandémie. Une pénurie qui semble être désormais résorbée par les autorités.