Une enquête rendue publique le 30 avril 2020 par un journaliste canadien, a accusé le gouvernement chinois d’avoir trompé la planète entière. Selon ces informations, les autorités du régime chinois étaient informées depuis la mi-janvier, qu’une importante épidémie frappait de plein fouet leur pays. Et au lieu de tirer la sonnette d’alarme, le régime de Pékin avait préféré dissimuler la vérité, pour donner l’opportunité à leurs associations à l’étranger, consulats et ambassades de faire le plein de blouses de protection et de masques N95, puis de les envoyer en Chine. La situation a fait que l’empire du milieu a pu acquérir 2,5 millions d’équipements de protection sanitaires à un coût assez bas.

Le virus a pris départ de la ville de Wuhan

A croire le reportage du journaliste, c’est après que les achats aient été effectués, que Pékin a décidé d’informer le monde, indiquant que le coronavirus a pris départ de la ville de Wuhan, dans la province du Hubei, au centre de la Chine. Par ailleurs, pour effectuer cet achat massif de matériels, le régime chinois est passé par une agence spécialisée dans les techniques de guerre psychologique. Il a principalement utilisé le Département du travail du Front Uni, pour manipuler les informations concernant le pays, qui circulent à l’étranger et étouffer toute sorte de critique du régime communiste chinois, aussi bien dans les universités que dans les médias.

Un délit d’initié selon un journaliste

A en croire le média canadien, ce département chinois est à la tête de plusieurs associations se trouvant à l’extérieur du pays, notamment les associations étudiantes et culturelles. Aussi dirige-t-il plusieurs médias dédiés à la communauté chinoise. Un journaliste canadien a comparé cet acte commis par la Chine, à un délit d’initié en économie. En santé, il a fait savoir qu’il appellerait cela une « non-assistance à une personne en danger ».