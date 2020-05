En période de convalescence depuis Paris, le chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly semble être préoccupé par son élection à la tête du pays au soir du 31 octobre prochain. Face à ceux qui le considèrent comme agonisant, le Premier ministre lors d’un appel téléphonique entre lui et la ministre de l’éducation Kandia Camara qui était en compagnie du directeur exécutif et des femmes du RHDP, a demandé à la ministre de leur confirmé qu’il se porte très bien.

« Dis leur que je vais bien, je vais très bien d’ailleurs. Nous sommes dans un contexte extrêmement difficile avec cette pandémie à Coronavirus. En tant que chef du gouvernement, j’ai posé beaucoup d’actes pour lutter contre la COVID-19, ce qui est mon rôle. J’ai donné des kits sanitaires. J’ai distribué des kits alimentaires partout dans le pays. J’ai décidé maintenant de me tourner vers vous mes collaboratrices du RHDP après avoir servi tout le pays, » a déclaré M. Gon Coulibaly à l’endroit des femmes qui ont répondu avec un grand applaudissement.

“Ce que femme veut, Dieu le veut”

Ensuite, le président du directoire du RHDP a demandé à la ministre de l’éducation et au directeur exécutif du RHDP de remettre des kits sanitaires et des vivres aux femmes pour qu’une fois de retour à Abidjan, il les trouve en pleine forme et aptes à mener le combat pour la victoire du RHDP dès le premier tour du scrutin. Une chose qu’a promise la ministre en rappelant que ce que femme veut Dieu veut. « Ce que femme veut, Dieu le veut, le 31 octobre on donnera un coup KO la victoire à notre champion AGC,» a soutenu Mme la ministre.

Pour la circonstance, il a été mis à la disposition des femmes un important lot de vivres et de kits sanitaires constitués de bouteilles de savon liquides, de gels hydro-alcooliques, de dispositifs de lavage de mains, de masques réutilisables, de sacs de riz, de cartons de sucre, de spaghettis, d’huile, de sacs de sel et une enveloppe de 5 millions de FCFA.