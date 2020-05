Dans le cadre de la réconciliation et de la paix en Côte d’Ivoire, les deux partis FPI et PDCI-RDA respectivement de Laurent Gbagbo et d’Henri Konan Bédié tous anciens présidents de la République, ont signé jeudi dernier à Abidjan un accord-cadre politique. D’après le secrétaire exécutif du PDCI Maurice Kakou Guikahué, ce document-cadre de collaboration intitulé « Un projet pour la réconciliation en Côte d’Ivoire » a pour but la conduite collective du processus de la réconciliation nationale afin de restaurer la paix en Côte d’Ivoire.

A la suite de la signature du document, le porte-parole du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) parti au pouvoir, a qualifié l’accord d’escroquerie politique. Pour le ministre de l’Agriculture, ce ne sont pas des gens incapables de réconcilier leurs propres partis qui pourront réconcilier tous les Ivoiriens.

« Mais là où le bât blesse, c’est que voilà des gens qui refusent obstinément ou qui affichent une incapacité notoire à se réconcilier avec eux-mêmes, au sein de leurs formations politiques respectives et qui veulent réconcilier tous les Ivoiriens. Ils auraient même pour faire sérieux, élaboré un schéma, une sorte de modus operandi, une recette magique pour réaliser le miracle de la réconciliation, » a indiqué le ministre.

”Ils ont finalement pris conscience de leur faiblesse devant le grand RHDP”

Le porte-parole du RHDP, a fait savoir par ailleurs que malgré leur grande volonté de réconcilier tous le ivoiriens sans discrimination aucune, le FPI branche GOR et le Président du PDCI ‘’version’’ Daoukro ont délibérément choisi d’oublier le président de GPS Guillaume Soro, qui depuis un certain moment serait curieusement devenu un ‘’adepte’’ de la réconciliation nationale.

Pour M. Adjoumani, en dépit de toutes les tractations de l’opposition, le RHDP va gagner sans aucun doute les élections présidentielles d’octobre prochain avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly actuellement en contrôle sanitaire en France. « L’enseignement que nous pouvons tirer de tout ce cirque politique, c’est qu’ils ont finalement pris conscience de leur faiblesse devant le grand RHDP du président Alassane Ouattara qui gagnera à coup sûr au premier tour de l’élection présidentielle d’octobre 2020 avec son candidat Amadou Gon Coulibaly, redouté de tous. Où va donc la Côte d’Ivoire avec ces politiciens pris dans le tourbillon de leurs propres contradictions politiques ? » s’est-il interrogé.