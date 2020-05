A quelques mois de la fin de l’exercice du pouvoir de l’actuel président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, un cadre du PDCI-RDA, Jean-Yves Esso, dans une lettre ouverture qu’il a adressée au président a révélé son admiration pour la ténacité et la détermination du président à atteindre ses objectifs. Mais faudra-t-il savoir lire entre les lignes, il ne s’agit guère d’une admiration qui vise à porter le président au rang des héros, mais plutôt dans le sens contraire qui présente le président Ouattara comme un fin machiavélique avec qui la fin détermine les moyens.

Pour le cadre du PDCI, le président Ouattara a réussi à toutes les étapes de son passage à la tête du pays à s’imposer d’une manière ou d’une autre. « Après plusieurs péripéties pour accéder coûte que coûte à la Magistrature Suprême, sur lesquelles nous ne voulons volontairement pas nous attarder pour ne pas être la cible d’éventuels kidnappeurs zélés, vous réussissez à faire valider votre candidature à l’élection présidentielle par Décret Présidentiel Spécial sous forte pression de la Communauté Internationale, » a énuméré M. Esso.

”Vous vous empresserez de mettre en place une gigantesque chasse aux sorcières”

A en croire le cadre du plus vieux parti de Côte d’Ivoire, son élection en 2010 a plongé le pays dans une crise sans précédent, où il se mettra avec succès aux trousses de ses adversaires qui vont conduire à l’arrestation de plusieurs d’entre eux comme l’ex-président Laurent Gbagbo. « Cette élection de 2010 provoquera la plus grave crise postélectorale de notre jeune nation avec plus de 3000 morts et un très grand nombre d’exilés. Cette crise prendra fin avec l’arrestation ‘’ spectaculaire’’ du président sortant Laurent Gbagbo. Vous serez investi Chef de l’Etat le 21 mai 2011 à Yamoussoukro…Vous nous promettrez alors une émergence à l’horizon 2020 mais vous n’en prendrez guère le chemin. Loin de la […], vous vous empresserez de mettre en place une gigantesque chasse aux sorcières avec son lot d’arrestations, d’enlèvements et d’emprisonnement d’un bon nombre de vos opposants politiques à tour de bras…, » a-t-il affirmé.

Le “rattrapage ethnique”

Ensuite, d’après le membre du secrétariat exécutif du PDCI, M. Ouattara va prôner une politique de « rattrapage ethnique ». Mais malheureusement se désole Jean-Yves Esso, cette politique va consister à remplir l’administration publique, l’attribution des marchés publics et confier tous les différents pouvoirs aux mains des ressortissants du nord. « En conséquence, le pouvoir politique, administratif, militaire et économique sera donné systématiquement aux ressortissants du Nord de la côte d’Ivoire majoritairement musulmans. Tous les postes stratégiques présidentiels, ministériels, centraux et préfectoraux ainsi que la plupart des ambassades de Côte d’Ivoire à l’étranger reviendront en majorité aux ressortissants du Nord du pays…, » a indiqué le cadre du PDCI.