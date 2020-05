Le coronavirus continue de se propager au Sénégal. Ce vendredi 15 mai, le dernier bilan officiel fait état de 121 nouvelles contaminations et de 02 décès. Selon le communiqué du Ministère de la santé de l’action sociale, à ce jour, le pays compte 2310 cas positifs, 890 guéris et 25 décès. Il faut noter que 1394 patients sont encore sous traitement. Par ailleurs, de nouvelles mesures ont été prises pour le contrôle des contacts et des voyageurs entrants. Depuis le 11 mai passé, suite à l’assouplissement des mesures préventives, le peuple sénégalais est appelé à s’adapter à la présence du virus tout en observant les règles barrières. Ces nouvelles orientations prises viennent renforcer la stratégie de lutte contre la pandémie du coronavirus décrétée par le gouvernement de Macky Sall.

Dans le communiqué, la Directrice générale de la Santé a indiqué que sur 1128 tests réalisés, 121 sont positifs soit un taux de positivité de 10,7%. Sur les nouvelles contaminations enregistrées, 119 sont des cas suivis par les services sanitaires et 02 sont issus de la transmission communautaire dont 01 à Guédiawayé et 01 à Touba. Le virus a fait, par ailleurs, deux nouvelles victimes.Il s’agit de deux hommes de troisième âge décédés respectivement aux Parcelles Assainies et à Pire. Ce qui porte le nombre total de décès à 25. Par ailleurs, six autres cas graves sont en réanimation à l’hôpital de fann (01) et à l’HôpItal Principal(05).

Eviter que les hôpitaux ne se transforment en “Hôpital Covid”

Les autorités sanitaires ont également pris de nouvelles directives afin de suivre les personnes contactes et les voyageurs entrants. Selon le communiqué, les voyageurs entrants qui présentent de soupçons seront systématiquement isolés en attendant les résultats. En cas de résultat positif, le voyageur malade sera transféré dans un centre de traitement. Quant aux autres passagers qui ne présentent aucun signe, ils pourront rentrer chez-eux mais resteront en quarantaine pendant 14 jours. Les contacts vont être désormais confirmés à domicile.

Pour rappel, la pris en charge des contacts se faisait dans les hôtels. Les hôtels seront dédiés, à partir de maintenant, aux personnes positives. Pour les autorités du ministère, ces nouvelles mesures vont permettre d’éviter que les hôpitaux ne soient saturés et transformés en “hôpital Covid“. Le but visé est de faciliter la prise en charge des autres maladies.