La région de Saint Louis du Sénégal ne compte plus de cas de contamination du Covid-19 selon le chef du Bureau régional pour l’éducation et l’information médicale de la région, Abdourahmane Traoré. Ce dernier exhorte néanmoins les populations et les autorités de la localité à la vigilance afin d’éviter une rechute dans cette région du Sénégal, l’un des pays les plus touchés par la pandémie en Afrique de l’Ouest après le Nigeria, le Ghana et la Guinée Conakry. A Tambacounda dans le département de Goudiry, épicentre du virus dans la région, les autorités ont également déclaré le dernier patient guéri.

Le dernier patient a subi deux tests négatifs

“Le septième cas interné au centre de traitement épidémiologique de Saint-Louis est sorti aujourd’hui après un deuxième contrôle négatif” a déclaré monsieur Abdourahmane Traoré. Ce dernier insiste sur une surveillance épidémiologique rigoureuse dans la région. A Goudiry dans la région de Tambacounda, le comité régional de lutte contre la pandémie dirigé par le gouverneur Mamadou Oumar Baldé a annoncé également la guérison du dernier cas dans ce département qui comptait 63 cas de contamination. “nous avions à l’époque pris des mesures que nous avions estimé bonnes. Nous les avions appliquées sans hésitation et aujourd’hui à 10 h, le médecin chef de région est venu m’annoncer la guérison du dernier malade” a déclaré le chef exécutif à l’Agence de Presse Sénégalaise.

Le département Goudiry, situé à Tambacounda et l’épicentre du coronavirus dans la région ne se situe plus dans la zone rouge des localités les plus touchées. “Le département de Goudiry n’est plus rouge, il est passé au vert, où il n’y a plus de cas officiels recensés de covid-19” soulignent les autorités régionales. Avec 2812 cas de contamination dont 1251 guérisons et 30 décès, le Sénégal continue d’appliquer les mesures de prévention dans le cadre de l’état d’urgence décrété par le président Macky Sall. La capitale, Dakar est à ce jour la ville la plus touchée par la pandémie.