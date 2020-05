Le virevoltant combattant de MMA, Khabib Nurmagomedov, champion du monde de ‘’ Sambo ’’, lançait un poignant appel à ses compatriotes ce lundi matin sur Instagram. Le lutteur originaire du Daghestan, dans une vidéo publiée dans la nuit de lundi à mardi, sur son compte Instagram, avait tenu à se faire le canal de la sensibilisation sur les gestes barrières à adopter contre le coronavirus. Les autorités sanitaires de la république du Daghestan annonçaient récemment une explosion de contaminations non encore confirmées mais suspectées être dues au coronavirus.

« Seul le confinement peut régler le problème »

« La situation est très difficile au Daguestan. (…) Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons être unis. Montrez notre courage, notre caractère, notre discipline » déclarait en substance dans sa vidéo le célèbre combattant MMA. Cette intervention de l’athlète au-delà de l’aspect communication et sensibilisation d’une célébrité mettant son image au service d’une cause publique nationale, serait aussi un cri du cœur. Le cri d’un fils qui se désole de voir son père dans un état critique à cause d’une maladie que des gestes simples pouvaient permettre d’éviter.

Le père de Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov, 57 ans, serait dans un état critique, alité dans un hôpital militaire de Moscou. Selon la presse russe, le cinquantenaire aurait de graves lésions pulmonaires, et ne pouvait « ni parler ni bouger ». Le Daghestan compterait officiellement 3 460 cas confirmés dus à la Covid-19 dont seulement 29 étaient susceptibles de trépasser ; mais selon des officiels, la situation serait plus préoccupante au regard des 12 000 cas de pneumonies détectés. Pour, Khabib Nurmagomedov, seul le respect des règles d’hygiène et des mesures barrières pouvaient permettre de circonscrire le mal et de limiter un tant soit peu les dégâts. Il faut « écouter les médecins » car « seul le confinement peut régler le problème » avait ajouté en substance le célèbre lutteur.