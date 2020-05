L’apparition de la pandémie du Coronavirus a fait naître des initiatives citoyennes à travers le monde, l’humanité tout entière s’est mobilisée pour apporter une riposte efficace face au Coronavirus. Aux États-Unis, Avi Schiffman, un jeune lycéen de 17 ans a créé un site internet qui permet de répertorier tous les cas de contamination et de décès liés au Coronavirus. L’URL du site en question et ncov2019.live, il reçoit chaque jour, pas moins de 30 millions de visites.

Ce jeune homme passionné d’informatique, a bluffé tout son monde. Son site internet est tout simplement incroyable, il regroupe les données de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, et celles des gouvernements et ministères de la Santé dans le monde. De nombreux investisseurs et des poids lourds du domaine de l’informatique se sont rapidement intéressés au profil d’Avi Schiffman, des offres sont arrivées sur la table de l’adolescent. Il a notamment reçu une offre de 8 millions de dollars (7,3 millions d’euros) pour racheter son site internet.

L’adolescent veut rendre service simplement

Cependant, Avi Schiffman, qui a de la suite dans les idées a refusé ces offres alléchantes. Il estime qu’à son jeune âge il n’a nullement besoin de 8 millions de dollars et qu’il a créé son site pour aider un maximum de personnes à lutter contre la propagation du Covid-19. Il a également expliqué que s’il avait vendu le site, ncov2019.live ne serait plus accessible aux personnes qui ne disposent pas d’une bonne connexion internet et ce à travers le monde.

Avi ajoutera qu’il ne veut pas profiter de cette situation de crise sanitaire pour se faire de l’argent et que son site répond uniquement à besoin de service public. D’ailleurs il a prévu de le supprimer une fois que la pandémie du Coronavirus sera totalement maîtrisée. Le jeune lycéen sacrifie des journées entières pour mettre à jour son site, son vœu le plus cher est de pouvoir s’entretenir avec le milliardaire et fondateur de Microsoft, Bill Gates.