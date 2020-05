Le président chinois Xi Jinping a fait savoir que son pays partagera tout éventuel vaccin avec le reste du monde. Aussi a-t-il déclaré consacrer sur une période de deux années, deux milliards de dollars pour aider à la lutte contre le nouveau coronavirus, ayant pris départ en Chine à la fin de l’année dernière. Le chef de l’Etat chinois a fait cette déclaration ce lundi 18 mai 2020, dans un vidéo message transmis à Genève, au cours de la 73e Assemblée mondiale de la santé. Il s’est montré favorable à une « évaluation complète » de la réponse internationale au nouveau coronavirus, une fois que la pandémie aura été éradiquée.

La Chine n’a jamais manqué de transparence

La Chine qui est le premier pays infecté par le covid-19, est accusée par l’administration Trump d’avoir mis du temps pour tirer la sonnette d’alarme et prendre des dispositions pour lutter contre la maladie, entre autres. Rejetant en bloc ces accusations, le numéro un chinois a affirmé que l’empire du milieu n’avait jamais manqué de « transparence » et de « responsabilité » face au coronavirus, en partageant les informations avec l’organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres pays.

Par ailleurs, voulant protéger les chinois, et faire taire les critiques de l’occident sur la manière dont elle gère la pandémie, le gouvernement chinois se place en tant qu’acteur incontournable dans la course à un éventuel vaccin contre le coronavirus.

Une évaluation indépendante

Pékin soutient les sociétés privées et les instituts publics dans leurs recherches. Le vendredi dernier la Chine a affirmé que cinq vaccins étaient testés sur l’être humain. Notons que pour la première fois dans son histoire, l’assemblée de l’Organisation mondiale de la santé se tient en ligne. Elle doit parler d’une résolution présentée par l’union européenne qui demande une «évaluation impartiale, indépendante et complète» de la réponse mondiale à la crise sanitaire dû au coronavirus.