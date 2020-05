Aussi en proie au nouveau coronavirus, le Niger a depuis la détection du premier cas officiel du Covid-19 comptabilisé 37 décès sur les 755 cas confirmés, d’après le dernier bilan officiel publié lundi par Niamey. Parmi les personnes atteintes par le virus, se trouve le ministre de l’Emploi et du Travail, Mohamed Ben Omar, décédé malheureusement ce dimanche. Pour venir en aide à ce pays qui figure parmi les plus pauvres au monde, le Madagascar lui a fait don ce mardi d’un lot de Covid Organics, le remède qu’il a trouvé contre le coronavirus.

L’information émane des sources du ministère nigérien de la Santé, qui ont affirmé que le lot a été réceptionné par le directeur de cabinet dudit ministère, Ismagail Annar. Le produit en effet, est une boisson fabriquée à base d’artemisia, une plante dont l’efficacité dans le traitement du paludisme est prouvée ainsi que d’autres plantes qui poussent sur le sol malgache. Ils sont selon les sources, prêts à être « administrés sous la forme d’infusion », pour « traiter 900 personnes: 300 pour des malades déjà contaminés et 600 à titre préventif » Dans plusieurs de ses interventions, le président malgache Andry Rajoelina a exalté les vertus curatives et préventives du produit contre le Covid-19.

L’OMS met en garde

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme dans le cadre de la chloroquine a encore mis en garde contre le Covid Oganics, en affirmant n’avoir pas effectué de test à propos de son efficacité et de son innocuité. Par ailleurs, dans un communiqué, l’organisation avait martelé que « des plantes médicinales telles que l’artemisia annua sont considérées comme des traitements possibles du Covid-19 ». « Des essais devraient être réalisés pour évaluer leur efficacité et déterminer leurs effets indésirables » avait indiqué le communiqué. A part le Niger, la Guinée-Bissau et la Guinée-Equatoriale avait reçu également la semaine dernière leur précieux cadeau du Covid Organics