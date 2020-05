L’Union Africaine (UA) collaborera avec Madagascar pour tester scientifiquement le remède malgache contre le coronavirus, le Covid-organics. Le Centre de contrôle des maladies de l’UA (CDC) a annoncé que ses experts participeront à l’examen scientifique de la tisane malgache, utilisée pour la prévention et le traitement du coronavirus (covid-19). Selon le Dr. Benjamin Djoubalbaye, ex-ministre tchadien de la santé et chef de division politique et diplomatie de la santé et communication du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) de l’union africaine « la médecine traditionnelle fait partie intégrante de la culture africaine et la Covid-19 est une nouvelle maladie. Nous ne savons pas de quel côté la solution viendra ».

Des tests scientifiques au Nigéria

Il a par ailleurs rappelé que, pour qu’un produit soit validé et commercialisé, « il y a un processus qui passe par des essais cliniques ». Outre les tests évoqués par le Centre de contrôle des maladies de l’UA, le Nigéria a également annoncé des tests cliniques du Covid-organics, après avoir reçu plusieurs doses de ce produit. Cela permettra de démontrer ou non l’efficacité du remède malgache. Notons que le Covid-organics n’est pas le seul produit proposé par les pays africains pour lutter contre le coronavirus. Un prêtre catholique au Cameroun, a assuré avoir trouvé le remède contre le virus.

Des effets secondaires selon l’OMS

Devant les innombrables initiatives de plantes, l’UA s’est félicitée de la richesse de l’Afrique dans ce secteur, mais ne cesse de rappeler les règles en la matière. Pour rappel, le président malgache Andry Rajoelina fait la promotion du Covid-organics, tout en vantant les bienfaits de la tisane contre le coronavirus. Cependant, l’organisation mondiale de la santé (OMS) ne recommande pas son utilisation, puisqu’elle craint des effets secondaires, à cause du manque d’essais cliniques.