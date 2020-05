Cela fait plusieurs semaines maintenant que le monde est confronté à la pandémie du Coronavirus. Cette pathologie a complètement désorganisé l’ensemble de notre système que l’on imaginait invulnérable. A ce jour, le continent européen et nord-américain sont les plus impactés par la pandémie du Coronavirus. La communauté scientifique s’est lancée dans une course folle pour mettre au point un vaccin contre le Coronavirus. Cependant, selon les prévisions, il faudra encore attendre plusieurs mois avant d’élaborer un vaccin efficace contre le Covid-19.

Le continent africain est moins impacté par la pandémie du Coronavirus, il n’en demeure pas moins que la maladie représente un véritable défi pour le continent. A ce jour, on compte plus de 3000 cas de contamination en Afrique et les différentes nations africaines ont pris des mesures draconiennes pour enrayer la propagation du Covid-19.

Il y a quelques jours, le président malgache, Andry Rajoelina avait annoncé que les chercheurs de son pays avaient mis au point un remède 100% naturel (Covid-organics) à base d’Artemisia pour lutter contre le Covid-19. Cette annonce avait beaucoup fait parler, de plus, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait même déconseillé le remède malgache dans le traitement du Coronavirus.

Le Covid-organics séduit de plus en plus

Malgré tout le débat qu’il y avait autour du Covid-organics, le président malgache a distribué massivement le remède à sa population. Par la suite des présidents africains se sont positionnés pour passer des commandes du Covid-organics à Madagascar. Le président congolais, Etienne Tshisekedi, a ainsi lancé une commande importante du remède auprès de Madagascar.

Macky Sall, le président du Sénégal a commandé un échantillon afin de procéder à des tests dans ce pays qui est durement frappé par le coronavirus. Tout récemment, le président de la Guinée Bissau, Teodoro Obiang Nguema a envoyé un avion à Madagascar pour aller chercher 11 500 paquets de Covid-Organics. Les dirigeants africains sont de plus en plus séduits par le remède malgache et on peut s’attendre à ce que d’autres présidents fassent commande du remède.