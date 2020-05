Après plusieurs mois d’attente un coin de voile est levé sur le décès de la légende du basket Kobe Bryant, de sa fille et des sept autres passagers de l’hélicoptère qui les transportait. L’autopsie du corps de Kobe Bryant, décédé le 26 janvier dernier lors d’un crash d’hélicoptère a révélé ce vendredi 15 mai, que ce dernier est mort d’une blessure grave causée par l’accident de son hélicoptère dans les collines de Calabassas. Cet accident, en emportant avec lui l’athlète et joueur de basketball a aussi pris la fille de celui-ci et sept autres personnes qui se trouvaient dans l’hélicoptère.

Des signes permettant de reconnaître le corps de la star qui était non loin des débris de l’appareil ont été distingués. Les tatouages qu’il avait sur ses bras ont été reconnus et les chaussures qu’il portait aussi le jour de sa mort lors de l’accident ont été identifiées.

Présence de méthylphénidate dans le sang du basketteur

Le médecin qui s’est occupé de l’autopsie a déclaré ce vendredi que les passagers de cet avion seraient morts tout de suite pendant l’accident. Ce genre de blessure grave provoque directement le décès de la victime a expliqué le médecin légiste Juan Carrillo. Le médecin a donné cependant une information qui pourrait soulager un tant soit peu les proches des victimes de ce terrible crash qui a ému plus d’un.

A l’en croire, les victimes n’ont surement pas ressenti de douleur physique avant de quitter ce monde. Juan Carrillo, ajoute aussi que même si les 09 victimes ont eu des blessures après leur mort pendant le crash, aucune trace d’alcool n’a été remarquée dans leur sang. Ils étaient tous sobres selon les informations du légiste y compris le pilote qui n’avait pas pris les commandes de l’hélicoptère en étant ivre. Il a cependant été retrouvé dans l’organisme de la star de la NBA une substance ayant pour but de soigner l’hypersomnie et le fait qu’il fasse d’intenses activités.