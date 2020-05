Ce n’est pas un secret. Le monde fait face depuis plusieurs mois à une grave crise sanitaire qui touche presque tous les pays. En effet, tous les continents ont été frappés par la maladie à Coronavirus (Covid-19) qui jusque là n’a épargné aucune couche de la société. Apparu en Chine plus précisément à Wuhan, la maladie s’est très rapidement exportée en Europe, en Amérique, en Océanie et en Afrique. Selon de récentes statistiques, 204 pays dans le monde sont touchés par la maladie qui a fauché plusieurs personnalités dans le monde. Des stars, des personnalités dans le monde sport, du cinéma, de la musique, de la littérature, des agents de santé et même des hommes politiques ont malheureusement perdu la vie après avoir contracté la maladie dont l’expression des complications fait froid dans le dos.

Les théories sur le Coronavirus

De nombreuses théories ont émergé après l’apparition de la maladie en Chine. La Chine est accusé par les Etats-unis d’Amérique de n’avoir pas pris la mesures de la situation très tôt pour empêcher la propagation de la maladie dans le monde. L’OMS a également été pointé du doigt par le numéro un américain, le Président Donald Trump, d’avoir mal géré l’épidémie et d’avoir été complaisant envers l’empire du milieu.

Par la suite, les Etats-Unis d’Amérique ont suspendu l’aide financière qu’elle apporte à l’organisation onusienne spécialisée en santé publique créée en 1948. Si la théorie du virus sorti d’un laboratoire a été la plus répandue, il faut dire que d’autres théories du complot ont été évoquées sur la toile. Une autre théorie évoquée par la Chine soutient que ce serait des soldats américains qui auraient apporté le virus en Chine.

Des mesures pour contenir la propagation de la maladie

Face à la crise sanitaire, les dirigeants mondiaux ont opté pour des mesures drastiques afin de contenir la maladie et d’empêcher sa propagation. Dans le monde, plus de 3 millions de personnes ont été infectées par le virus avec plus de 200.000 cas de décès. Les mesures prises par les pays, ont porté un gros coup aux différentes économies des pays.

Les grands secteurs de l’économie ont été fortement touchés par l’impact des mesures qui avaient pour but principale d’empêcher la propagation de la maladie. Des pertes énormes ont été annoncées par les grands groupes qui doivent désormais prendre en compte les effets de la crise sanitaire. Au Canada par exemple, selon des sources concordantes, au mois de Mars, l’économie canadienne a reculé d’environ 9 % à en croire Statistique Canada.

Impacts sur l’emploi

Dans le domaine de l’emploi, les habitudes ont également changé. Beaucoup d’entreprises ont opté pour le télétravail pour poursuivre leurs activités. Cela permet dans une certaine mesure de contenir la propagation de la maladie puisque les regroupements sur le lieu de travail seront désormais limités au strict minimum et en cas de nécessité ou d’urgence. Comme on peut bien s’imaginer certaines entreprises ont dû malheureusement réduire leur personnel pour amortir un peu le choc de l’impact de la crise sur leurs activités. Mais cette crise n’a pas fait que des malheureux. Elle permet aux services en ligne de ne pas sentir directement des effets négatifs de la crise sanitaire. Grâce aux offres Mega Moolah, n’importe qui peut avoir accès à un éventail de jeux via le réseau mondial internet.

Pendant la période de confinement décrétée dans la plupart des pays du monde, la demande des services en ligne a augmenté. Selon des sources crédibles, le trafic sur internet a augmenté pendant la période de confinement comparé à d’habitude. Une grosse opportunité pour les propriétaires des services en ligne qui peuvent se frotter les mains. Depuis le confort de son salon, accéder à des services en ligne est devenu beaucoup plus ancré dans les habitudes.