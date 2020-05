L’administration Trump, forte de « renseignements confidentiels », avait été, il y a quelques jours prompte à accuser la Chine d’être à l’origine de la pandémie. Pour Trump, le Covid-19 était un produit de laboratoire chinois qui avait échappé à ses « créateurs ». Depuis, Pékin n’avait eu de cesse de démentir ces allégations, quand Washington et l’OMS appelaient à une enquête ouverte sur les origines de la maladie. Ce mercredi, Chen Xu, l’ambassadeur chinois auprès des Nations Unies, interrogé à ce propos, répondait que pour son pays, le plus important et le plus urgent était la « victoire » sur le Covid-19.

Trump persiste et signe

Le Président Trump après sa virulente diatribe contre l’OMS et le retrait des subsides du pays à l’organisation, s’en était tout de suite pris à la Chine. Et le fait, pour le géant asiatique, épicentre de la maladie, d’avoir revu à la hausse ses statistiques officielles sur la pandémie, n’avait que conforté le président américain sur son sentiment que la Chine avait beaucoup à cacher. Ce mercredi encore, alors même que les services de renseignements américains, relançaient la thèse de la contamination animale ; le président Donald Trump maintenait sa vindicte contre la Chine. Au cours d’un point de presse, Donald Trump avait affirmé avoir « vu » des preuves qui lui donnaient un « degré élevé de certitude », dans le fait que le nouveau coronavirus était ‘’originaire’’ d’un laboratoire de Wuhan, en Chine.

« Nous n’avons pas de temps à perdre… »

Mais pour Chen Xu, cette politisation américaine de la pandémie était « absurde et ridicule ». Pour le haut diplomate chinois, la priorité pour Pékin était d’arriver au plus tôt à vaincre la maladie. « Pour sauver des vies (…) Nous n’avons pas de temps à perdre » avait ajouté le diplomate. Mais à la question de savoir si Pékin serait favorable à une mission de l’OMS sur son sol pour enquêter sur les origines de la maladie, Chen Xu répondait que son pays n’était pas « allergique » aux « enquêtes ».

Le tout étant que les circonstances s’y prêtent et que l’ « atmosphère » soit bonne. « Alors que tous les efforts doivent être portés sur la lutte contre le vrai virus (…) Nous ne pouvons tolérer que ce genre de virus politique se propage librement » avait précisé le diplomate. Pour Xu, si « Trump ou M. Pompeo » avaient les preuves de ce qu’ils avançaient, il fallait, qu’ils les « présentent au monde entier » au lieu de détourner inutilement l’attention du véritable enjeu, la victoire sur le Covid-19.