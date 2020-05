La crise relative au nouveau coronavirus continue d’occuper l’actualité internationale. En effet, le Secrétaire général des Nations Unies a profité de l’ouverture de l’Assemblée mondiale de la santé pour lancer quelques piques à certains pays. Antonio Guterres a saisi l’occasion de cette rencontre annuelle qui réunit les 194 pays membres de l’Organisation Mondiale de la Santé pour revenir sur les différentes recommandations qui ont été faites par cet organisme onusien.

Pour lui, la non observance de ces différentes mesures indiquées par l’OMS a favorisé en partie la propagation du virus. Il a déploré notamment le manque de synergie qui a caractérisé la lutte contre le covid-19 dans le monde. «Nous avons vu des expressions de solidarité, mais très peu d’unité dans notre réponse face au Covid-19. Les pays ont suivi des stratégies différentes, parfois contradictoires, et nous en payons tous le prix fort», a fait remarquer Antonio Guterres dans son discours prononcé lors de cette rencontre virtuelle.

“Nous risquons de nouveaux pics…”

Sans pour autant mentionner ces pays, il indique qu’ils sont nombreux à ne pas avoir pris en compte les recommandations faites par l’Organisation Mondiale de la Santé. « Le virus s’est répandu dans le monde entier et se dirige maintenant vers les pays du Sud, où il pourrait avoir des effets encore plus dévastateurs; et nous risquons de nouveaux pics et de nouvelles vagues», a poursuivi le Secrétaire général des Nations Unies.

Rappelons que certains pays ont préféré donné priorité à l’économie plutôt que de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Certains dirigeants ont quant à eux ouvertement refusé de se plier aux exigences de l’OMS relative au port de bavettes. L’actuel locataire de la Maison ainsi que certains dirigeants du monde n’ont jamais voulue porter ce masque qui a pourtant pour mérite de protéger le porteur ainsi que son entourage.