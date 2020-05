Le golfeur professionnel irlandais Rory Mcllroy a accusé le président américain Donald Trump de politiser la situation due à la crise sanitaire à cause du coronavirus, qui frappe durement les Etats-Unis. Dans une interview accordée à un média anglais, il a fait comprendre que même s’il avait été invité par l’actuel locataire de la Maison Blanche, au Trump International Golf Club, cela ne veut pas dire qu’il est d’accord avec ce dernier sur tous les points. Selon lui, dans cette période où le monde traverse des moments difficiles, le fait de voir Donald Trump« politiser la situation et d’en faire un rassemblement des campagnes, en disant que les Etats-Unis administrent le plus de tests au monde, comme si c’était un concours », l’indigne.

« Vous devez être beaucoup plus diplomate »

A l’en croire, ce n’est pas de cette façon qu’un leader doit agir. « Vous devez être beaucoup plus diplomate. Et ce n’est justement pas ce qu’il a montré ces derniers temps…» a-t-il ajouté. Notons qu’il y a trois ans, Rory Mcllroy avait été invité par Donald Trump. Cela n’avait pas été vu d’un bon œil par les fans du joueur. «J’avoue que j’avais été un peu décontenancé par les retours suite à ces 18 trous. C’est un sujet qui divise, forcément. Cela n’a pas été simple à gérer. A ce moment-là, je n’avais fait que de répondre respectueusement à une invitation lancée par le président des Etats-Unis… Je n’allais pas dire non…» avait-il laissé entendre. Au cours de son intervention, le numéro un mondial est également revenu à cette journée.

Donald Trump était agréable avec tout le monde

Pour lui, Donald Trump est quelqu’un de « très charismatique ». Aussi a-t-il indiqué que le président était agréable avec tout le monde, que cela soit des professionnels du club aux employés qui gèrent les petites voitures. Par contre, quand les médias lui ont demandé s’il accepterait encore une nouvelle invitation du numéro un américain, Rory Mcllroy a répondu : «je ne sais pas s’il voudrait jouer avec moi après ce que je viens de dire ».