Le journaliste politique français Eric Zemmour n’a pu une fois encore s’empêcher de se payer la tête de la Secrétaire d’État chargé(e) de l’Égalité entre les femmes et les hommes. A la faveur de sa participation ce lundi 18 mai à l’émission « Face à l’info » sur CNEWS, il s’est copieusement moqué de Marlène Schiappa sur un sujet relatif aux statistiques des victimes du nouveau coronavirus. Il s’est évertué à dresser le bilan des personnes touchées par le covid-19 en Europe et en Afrique.

Les vieux Européens beaucoup plus touchés selon Zemmour

L’homme des médias a donc remarqué que cette crise sanitaire a créé beaucoup d’inégalités dans le monde. Selon les remarques qu’il a faites, les personnes du troisième âge sont les plus touchées en Europe. « Cette épidémie est très intéressante sur le plan sociologique, presque anthropologique ! On a vu que les vieux Européens sont beaucoup plus touchés que les jeunes Africains, on a aussi vu que l’Est de l’Europe s’en sortait beaucoup mieux que l’Ouest de l’Europe », avait lancé Eric Zemmour sur le plateau de« Face à l’info » sur CNEWS.

« Et il y a un clivage, un critère dont personne ne parle, on préfère le cacher et on va voir pourquoi… c’est que les hommes sont beaucoup plus victimes que les femmes de cette maladie. On a 55 % de morts masculins. On a, dans les victimes graves, 73 % d’hommes. Et ça personne n’en parle ! », a poursuivi le polémiste dans son intervention.

Un “virus” discriminatoire”

C’est à cette étape qu’il a fait une ironie concernant celle qui est chargée du département ministériel l’Égalité entre les femmes et les hommes. Dans son analyse, il indique être véritablement surpris du silence de l’autorité ministérielle face à ces chiffres.

« Ce virus est discriminatoire ! Je propose quelque chose d’abord que l’on attaque ce virus en justice pour incitation à la discrimination et deuxièmement je propose de rétablir l’égalité donc je ne vois qu’une seule solution, la plus efficace c’est de tuer des femmes en plus ! », a-t-il lâché tout en précisant par la suite qu’il faisait une blague.