En France, le gouvernement Macron tout en maintenant la date du 11 Mai prochain pour le début du processus de déconfinement, continuait de lutter ardemment pour maintenir la courbe de contamination à ses niveaux les plus bas. Une lutte ardue, vu que de nombreux problèmes persistaient notamment la pénurie de masques de protection. C’est à ce propos que Ségolène Royale, ce mercredi matin, s’était exprimée en faisant remarquer au passage que Macron avait moins mérité que nombres de ses homologues africains.

Ségolène remet ça…

Il y a plusieurs semaines, l’ancienne Ambassadrice des Pôles, avait via la presse nationale, opéré une sortie médiatique sur le problème de la pénurie des masques de protection. En France, comme en de nombreux autres pays d’ailleurs, comme l’Espagne ou encore les USA, les stocks de masques de protection disponibles n’étaient pas en quantités suffisantes même pour le personnel sensible, comme le personnel de santé et les forces de sécurité. Mme Royale, se faisant la « porte-parole » des revendications du personnel de santé, avait tiré à boulet rouges sur le manque de prévision du gouvernement Macron.

Ce mercredi, l’ancienne ministre PS, via Twitter cette fois-ci, revenait sur cette thématique du manque de masque, en rappelant que cette fois-ci, le président Macron avait fait encore moins que nombres de ses homologues africains qui eux, ‘’très tôt’’, avaient compris la nécessité de lancer dans la « fabrication » artisanale de masques. Mme Royale, reprenant un article du Monde publié hier Mardi sur « pourquoi l’Afrique résiste mieux au Coronavirus ? », avait fait remarquer que le média avait omis de « saluer la réactivité concrète des gouvernements africains ». Cette réactivité qui, avait insinué la candidate malheureuse au présidentielles de 2007, aurait manqué au Président Macron et à son administration.