Les manifestations anti-confinement se multiplient dans plusieurs pays occidentaux. En tête de liste, les Etats-Unis où le mot d’ordre du président Donald Trump semble avoir été entendu. Pour rappel, le président américain avait appelé ses partisans à exiger la fin du confinement; confinement qu’il estimait ravageur sur l’économie du pays.

Aux USA, plus précisément dans l’état du Michigan, des partisans de Donald Trump ont pris d’assaut le capitole, l’équivalent du parlement régional à un moment clé : lors d’une réunion des parlementaires pour exiger l’assouplissement des mesures prises par les autorités dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Plus inquiétant, bon nombre des manifestants étaient lourdement armés, certains arborant des casques « Make America Great Again » ou encore des affiches à la gloire du président Trump. Si cette scène (militants armés) peut paraître hallucinante, elle est tout à fait légale dans le pays.

Bloqués par des forces de l’ordre, certains n’ont pas hésité, sans masques, à hurler dans la face des agents publics sans la moindre retenue. Ils exigeaient la possibilité de rentrer dans la salle où la réunion avait lieu. Vu les tensions actuelles dans le pays, certains sénateurs ont arboré en quelques minutes des gilets pare-balles pour se protéger en cas de débordement.