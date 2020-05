Dans un communiqué publié par l’APS, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a démenti les propos diffusés sur la toile, sur le fait qu’elle aurait trouvé un terrain d’entente avec la multinationale chinoise StarTimes. Cette dernière est en désaccord avec Excaf Télécom à propos de la vente de décodeurs sur le marché local.

“Ces informations sont erronées et sans fondement”…

L’ARTP souligne que les informations portant sur le renouvellement des accords avec Startimes, “sont erronées et sans fondement”. Le directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football, Amsatou Fall avait pour rappel évoqué la mise en place d’une nouvelle stratégie de diffusion de la Ligue professionnelle. Il s’était entretenu ce lundi, avec les acteurs du football sénégalais.

L’ARTP “rappelle qu’aux termes de ses missions définies dans la loi 2018-28 du 12 décembre 2018 portant Code des Communications électroniques, elle n’a ni vocation, ni compétence à accorder des autorisations pour l’exploitation de services audiovisuels ou la vente de terminaux de réception de télévision” selon l’APS. Ce communiqué vient alors pour démentir et “corriger les amalgames” sur la diffusion du “soi-disant accord” entre l’ARTP et la multinationale chinoise StarTimes. Cette dernière se heurte à la société Excaf Télécom qui détient exclusivement le marché de la TNT au Sénégal et accuse la société chinoise de vouloir “nuire à ses intérêts commerciaux”. StarTimes qui dit être détentrice d’autorisations des services étatiques soutient que son exploitation se fait par satellite.