Ce mercredi, la police italienne a annoncé que plus d’une centaine de riches mafieux profitaient de façon illégale du revenu de citoyenneté. Une aide destinée aux italiens vivant en dessous du seuil de la pauvreté. Selon la police de Calabre, ces fraudeurs sont des membres de la Ndrangheta, une mafia calabraise de trafic de cocaïne, et certains parmi eux sont des membres très influents de la mafia. Ces malfrats ont déjà indûment perçu plus de 516.000 euros soit 785 750 $ . Notons que le revenu de citoyenneté est une aide de l’Etat qui profite à environ cinq millions d’Italiens vivant sous le seuil de pauvreté. Son montant s’élève à 780 euros par personne et est versé par mois.

Une aide perçue par l’un des plus importants dealers

La police a indiqué que les enquêtes ont porté sur plus de 500 suspects. Sur ce nombre, 101 mafieux ont été identifié comme profitant illégalement de cette aide. Parmi ces derniers figurent des membres très riches et proches du patron de Ndrangheta. Les enquêtes ont révélé la présence de Alessandro Pannunzi, le fils du “Pablo Escobar” italien, Roberto Pannunzi, parmi les bénéficiaires de ces aides. Ces sommes indûment perçues doivent être remboursées.

L’Italie traverse en ces moments une crise sanitaire due au coronavirus. Et depuis plusieurs semaines, les activités économiques du pays tournent au ralenti avec d’énormes pertes financières.