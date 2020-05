Samedi dernier, une scène peu ordinaire s’est produite dans un restaurant de la Nouvelle-Zélande. En effet, il s’agit de l’interdiction à Jacinda Arden, la première ministre du pays de prendre un brunch dans un restaurant. Pour cause, la pandémie du coronavirus. Le responsable des lieux tient à respecter rigoureusement les mesures de distanciation sociale. La première ministre qui était renvoyée du café était accompagnée de son époux. Les faits se sont déroulés à Wellington, dans la ville capitale du pays. L’acte intervient quelques semaines après que le ministre de la santé du pays a violé les règles de confinement.

Jacinda Arden et son époux mis à la porte

Face à la crise sanitaire mondiale, la Nouvelle-Zélande à l’instar des autres pays a pris des mesures pour limiter la propagation du nouveau virus. Actuellement, le pays qui est dans la phase numéro 2 de son déconfinement a autorisé les écoles, les restaurants, les centres commerciaux, etc à reprendre les activités mais tout en respectant les mesures de distanciation sociale. Selon les informations rapportées par New Zealand Herald et relayées par plusieurs sites d’informations la première ministre Jacinda Ardern et son époux Clarke Gayford, alors qu’ils voulaient s’asseoir dans un restaurant ont été arrêtés dans leur geste. Le propriétaire du restaurant, selon des sources concordantes a indiqué au couple de faire demi-tour, car expliquait-il, le restaurant avait atteint la limite de personnes qu’il doit contenir pour respecter les mesures de distanciation sociale. ” C’était très gentil de leur part de nous pourchasser “, a écrit le compagnon de la ministre, qui répondait à un internaute sur tweeter.

Tout est rentré dans l’ordre

Après avoir été arrêté dans leur élan de s’asseoir au sein du café, le couple a fini par y trouver une place. Selon les confidences du responsable du restaurant, le couple s’est rattrapé. Quelque temps après, une place s’est libérée dans le restaurant. La première ministre et son compagnon ont donc fini par s’installer à la nouvelle table qui avait été libérée juste après le “drame“. Faisant allusion à la ministre, il a expliqué qu’elle “a pris un délicieux brunch et est partie une demi-heure plus tard“. “ Elle a été traitée comme une cliente normale” des lieux a-t-il souligné.