Décidément, le président américain Donald Trump fait beaucoup parler de lui en ce moment, les polémiques continuent de s’enchaîner et la cote de popularité du magnat de l’immobilier a pris un sacré coup pendant ce contexte de crise sanitaire. Actuellement, une vidéo mettant en scène le 45e président des États-Unis fait le tour des réseaux sociaux, notamment sur Twitter. La vidéo a été vue plus de 10 millions de fois et elle met en avant Donald Trump dans la peau du personnage principal du mythique film, Independance Day.

Donald Trump himself a partagé cette vidéo virale ce samedi 16 Mai sur son compte Twitter. Dans le montage, le visage du locataire de la maison blanche fut numériquement incrusté dans une scène d’Independence Day. La vidéo a été élaboré par un groupe qui se présente comme manipulateur de vidéos, là où les concepteurs ont fait mouche c’est au niveau de la scène légendaire du film.

L’acteur principal n’a pas apprécié

La scène montre le président des États-Unis Thomas J. Whitmore, incarné par l’acteur Bill Pullman dans un état de quasi trans, livré un discours sensationnel pour encourager ses troupes afin de faire face à une invasion extraterrestre imminente. Cette vidéo détournée n’a pas été du goût de l’acteur Bill Pullman, qui s’est insurgé du fait que l’on ait utilisé sa voix et le film pour faire la publicité de Donald Trump. Contacté par les médias locaux pour s’exprimer, Bill Pullman a été on ne peut plus clair. Il dira ceci: “Ma voix n’appartient qu’à moi – et je ne me présente pas pour être président – pas cette année en tout cas.”