Le président américain Donald Trump a estimé que la crise du coronavirus est pire que l’attaque de « Pearl Harbor » en 1941 ainsi que celle du « world trade center » le 11 septembre 2001. A partir du bureau ovale le mercredi 06 juin 2020, le locataire de la Maison Blanche a également trouvé que la crise sanitaire était « la pire attaque à laquelle notre pays a jamais été confronté ». Selon lui, aucune attaque d’une telle envergure n’a jamais eu lieu, tout en soulignant que « cela n’aurait dû jamais arriver ». En dépit de la situation, le numéro un américain persiste à vouloir procéder à un déconfinement. A en croire plusieurs modèles d’épidémiologistes, il se pourrait que les Etats-Unis touche la barre des 100 000 décès, à partir du mois de juin 2020.

Plus de 74 000 décès aux Etats-Unis

Sur la base d’un document de l’administration Trump publié le 04 mai 2020 par la presse américaine, le gouvernement américain envisage presqu’un doublement du nombre de décès jusqu’à cette date. Notons que le bilan dû au coronavirus enregistré par les USA s’élève au-delà de 73 000 morts. Au cours des dernières 24 heures, le pays le plus touché au monde par la pandémie du covid-19 a enregistré plus de 1700 décès supplémentaires. Par ailleurs, plus de 35 Etats des 50 ont démarré leur déconfinement à savoir le Texas, la Floride, la Géorgie et l’Alabama.

Près de 3000 morts le 11 septembre 2001

Pour rappel, l’attaque de « Pearl Harbor » a marqué à jamais les Etats-Unis. Le 07 décembre 1941, l’attaque aérienne de l’armée japonaise contre la base navale américaine de Pearl Harbor, située sur l’île d’Oahu sur le territoire américain d’Hawaï, avait amené les Américains à entrer dans la seconde guerre mondiale. Les affrontements avaient coûté la vie à 2403 Américains et 1178 personnes avaient été blessées. L’attaque du 11 septembre 2001, perpétrée par des terroristes contre les célèbres tours jumelles à New-York a fait environ 3000 morts.