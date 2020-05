Alors qu’il a pour habitude de s’attaquer aux démocrates, le président Trump voit un nouvel obstacle se mettre en travers du chemin à sa réélection : des républicains. En effet, une frange issue de son parti a décidé d’attaquer le président américain afin d’empêcher ce dernier de retrouver le pouvoir en 2020, suite aux prochaines élections.

Sur les réseaux sociaux, le président américain s’est donc énervé offrant de fait aux membres du Lincoln Project, du nom du projet visant à empêcher la réélection du président Trump, une fenêtre bienvenue. En effet, ces derniers ont réalisé un petit clip intitulé « Le deuil aux États-Unis » dans lequel ils critiquent ouvertement l’action du président Trump. Une vidéo dont le titre est directement repris du slogan de Reagan, en 1984, « Morning in America ».

Une vidéo vue six millions de fois

Publiée le 4 mai dernier, la vidéo elle, a été vue des millions de fois. Maisons abandonnées, usines vides, économie en berne et immenses files d’attente de gens masqués, le bilan du président Trump, alors plutôt correct sur le plan économique, est désormais pointé du doigt. Son inaction et son apparent laxisme vis-à-vis du covid-19 semblent lui jouer de bien mauvais tours. Près de 72.000 personnes ont effectivement trouvé la mort alors qu’ils sont environ 30 millions de citoyens à avoir demandé le chômage.

Trump, une réélection semée d’embûches

« Sous la direction de Donald Trump, le pays est plus faible, plu malade et plus pauvre » insiste les commentaires de la vidéo qui vont même jusqu’à se demander si, d’ici quatre ans et une nouvelle présidence Trump, l’Amérique existera toujours. Les images elles, ont trouvé un fort soutien, étant relayées par de grandes stars. Résultat, 6 millions de vues en l’espace de quelques jours. Les auteurs de ce projet eux, se revendiquent d’Abraham Lincoln, un président adulé pour avoir réussi à unifier et pacifier le pays à la suite de la Guerre de sécession. Le contraire de Trump, à leurs yeux, qui ne cesse de diviser la nation.

Leur objectif lui, est très simple, à savoir empêcher le président américain d’être réélu. D’ailleurs, ce dernier ne cesse de les attaquer. Télévision, réseaux sociaux, Donald Trump se lâche contre ce « Projet de Losers ». Les membres du Lincoln eux, se frottent les mains, estimant que ces attaques à répétition permettent à leur audience de croître et de toucher de plus en plus de monde. Prochaine étape ? La diffusion du clip en direct, à la télévision. Une initiative osée qui, si elle venait à se réaliser, aurait un fort retentissement et probablement, un impact assez incroyable aux États-Unis, comme dans le reste du monde.