Le président américain Donald Trump s’est dit « très déçu par la Chine », dans une interview accordée à une chaîne de télévision américaine, ce jeudi 14 mai 2020. Il a expliqué sa déception par le fait que le gouvernement chinois ait été incapable de contenir la propagation du nouveau coronavirus. Pour lui, la crise sanitaire en cours pourrait remettre en question l’accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis. « Ils n’auraient pas dû laisser cela se produire. Je boucle un formidable accord commercial et maintenant, je dis que ce n’est plus la même chose. L’encre était à peine sèche quand l’épidémie est arrivée. Et ce n’est plus la même chose » a-t-il ajouté.

Une annulation de l’accord

L’accord signé en début d’année par les Etats-Unis et la Chine envisage que Washington réduise les droits de douane imposés sur les biens et services importés dans le pays, à partir du début du conflit entre les deux pays. En contrepartie, Pékin devra augmenter d’un minimum de 200 millions de dollars, sur deux années, ses achats de biens et services américains. Un média proche du régime chinois a récemment fait savoir que des conseillers des autorités locales proposent la tenue de nouvelles négociations, ou même une annulation de l’accord. Par contre, dans son interview, Donald Trump avait déclaré qu’il ne voulait pas une renégociation de celui-ci.

D’importantes preuves selon Mike Pompeo

Notons que, même si les services secrets américains sont parvenus à la conclusion selon laquelle, le coronavirus n’avait pas été créé ou modifié par l’homme, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo estime le contraire. Au début du mois de mai, il avait laissé entendre qu’il existait d’importantes preuves démontrant que le coronavirus venait d’un laboratoire de virologie chinois. Au cours d’une interview hier mercredi 13 mai 2020, Donald Trump disait avoir plusieurs informations sur le sujet. « Que cela vienne du laboratoire ou des chauves-souris, cela vient de Chine et ils auraient dû l’arrêter. Ils auraient pu l’arrêter, à la source » a-t-il indiqué.