Comme tout au début il accusait la Chine d’avoir caché les vraies preuves et l’origine du nouveau coronavirus qui a plongé l’humanité toute entière dans une crise sanitaire aux énormes conséquences, le président américain Donald Trump à une nouvelle fois encore ce mercredi incriminé Pékin pour son incompétence qui a valu au monde une tuerie de masse.

« Un cinglé en Chine vient de publier un communiqué accusant tout le monde à l’exception de la Chine pour le virus qui a tué des centaines de milliers de personnes », a posté Donald Trump sur Twitter. « Merci d’expliquer à cet abruti que c’est l’incompétence de la Chine, et rien d’autre, qui a provoqué cette tuerie de masse mondiale », a ajouté le président, sans nommé expressément l’intéressé.

En effet, le président Trump qui a suspendu la contribution américaine à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) parce que l’organisation aurait pris position pour la Chine, n’a eu de cesse d’incriminer la Chine pour sa mauvaise gestion de la crise qui aurait pu être arrêtée dès l’apparition du virus dans la ville de Wuhan.

La rupture des relations avec la Chine

La semaine dernière il avait menacé de rompre toute relation avec Pékin en annonçant qu’il n’aimerait plus pour le moment échanger avec son homologue Xi Jinping. Le géant asiatique quant à lui a affirmé avoir transmis au bon moment toutes les informations nécessaires à l’OMS. Depuis lors, les accusations mutuelles entre la Chine et les USA, se sont plus accentuées sur la gestion faite par l’OMS de la pandémie.

Après avoir accusé l’OMS d’être téléguidée par la Chine, le locataire de la Maison Blanche a donné un mois à l’organisation onusienne afin qu’elle engage des réformes en vue d’obtenir des résultats significatifs, au risque de soustraire les USA de l’organisation. Mais pour la Chine, se retirer de l’OMS à cet instant, serait un moyen de « se soustraire à ses obligations » envers l’organisation.