Curtis Hougland, un militant politique a lancé une nouvelle organisation « Defeat Disinfo », ayant pour but de lutter contre la désinformation, relative à la pandémie de coronavirus. La plateforme a également pour but de rectifier les propos que le président américain Donald Trump, tient au cours de ses conférences de presse. Dans un communiqué, le patron de la compagnie spécialisée dans les technologies, a fait part de l’intention de mettre sur pied une grande campagne de résistance contre la « désinformation de Trump », sur les réseaux sociaux et dans les médias, « par et pour le peuple américain ». Le plan d’action de l’entreprise est basé sur la réaction humaine et la détection technologique.

L’organisation veut compter sur ses propres financements

Des systèmes d’intelligence artificielle pourront permettre d’aider à « déterminer, d’une façon prédictive, les émotions, les thèmes et messages qui animent la conversation », et identifier « qui a été exposé à la désinformation ». Pour propager la bonne information, Curtis Hougland compte employer des individus, plutôt que d’utiliser des robots. Sa plateforme travaille à mettre sur pied un réseau de près de 3,4 millions de « créateurs de contenus reconnus et d’influenceurs sociaux ». Cependant, concernant les questions de financement, Curtis Hougland a fait comprendre que l’organisation veut compter sur ses propres financements, avec l’aide des donations.

Donald Trump tient de façon régulière des propos à polémique

Notons que « Defeat Disinfo » prévoit également de faire la promotion des récits « visuels et personnels », de « vérité » sur le coronavirus. Cela se fera par des réponses aux tweets détectés comme traduisant des mensonges, afin de réduire leur impact. Pour rappel, cela fait maintenant plusieurs semaines que Donald Trump tient de façon régulière des propos à polémique sur la crise sanitaire. « Le président Donald Trump est le plus important propagateur de désinformation des États-Unis » a fait savoir Curtis Hougland, tout en ajoutant que des personnes meurent à cause de son programme politique.