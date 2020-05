Aux USA, Le président Trump se prépare activement à lancée sa campagne ‘’Rouvrons de nouveau l’Amérique’’. Une sortie de confinement que le président appelle de tous ses vœux et qui, l’espérait son administration, permettrait de contenter la frange des américains désireuse de voir se relancer l’économie du pays. Mais aussi et surtout une campagne qui pourrait faire oublier sa mauvaise gestion de la pandémie et lui permettre de revenir dans les sondages, lui qui y était malmené depuis quelques temps par son principal adversaire dans la course à la présidentielle, l’ancien vice-président, Joe Biden.

Faire d’une pierre deux coups…

Plus tôt mercredi lors d’une table ronde avec de ‘’gros’’ dirigeants d’entreprises, le président Trump avait révélé des plans de voyage. «Je pense que je vais en Arizona la semaine prochaine. Nous nous y préparons avec impatience. Et j’irai, je l’espère, dans l’Ohio très bientôt également“, avait déclaré Trump aux journalistes. Le président américain, depuis le verrouillage du pays en Mars, et l’instauration des mesures de confinement, n’avait plus fait de voyage officiel . Le président Donald Trump se rendra donc à Phoenix mardi, quittant les frontières de Washington pour la première fois depuis plus d’un mois ; alors que son administration tâchait de pousser les États à assouplir les restrictions sur le coronavirus et à décongestionner l’économie .

Officiellement, ce voyage devrait permettre au président de visiter une installation aérospatiale de Honeywell qui étend sa production pour répondre à la demande des masques respiratoires N-95 essentiels aux travailleurs de la santé en première ligne contre le virus. Seulement, l’Arizona et l’Ohio sont tous deux considérés comme des États cruciaux pour les élections de novembre.

Trump veut recentrer le débat sur son thème favori

Et alors que la campagne de Trump était restée limitée aux forums en ligne et aux médias sociaux, les récents sondages l’avaient dit à 4 points derrière son rival démocrate, Joe Biden. Un état de chose que le président américain avait bien l’intention de changer, en discutant avec les américains non pas de la crise sanitaire en cours , mais plutôt de la pertinence de son programme de déconfinement et du grand bien qu’il ferait à l’économie du pays. La force de l’économie ayant été l’un de ses thèmes favoris et ‘’gros succès’’ de campagne d’avant le verrouillage.