Après avoir fait le buzz en préconisant d’injection d’eau de javel et la prise d’UV, le président Trump a une nouvelle fois fait parler de lui en affirmant qu’un vaccin contre le nouveau coronavirus serait rapidement prêt. En effet, celui-ci estime que, d’ici à la fin de l’année 2020, la science aura réussi sa mission.

Interrogé à l’occasion d’une émission spéciale, diffusée depuis le Lincoln Memorial de Washington, sur Fox News, le président Trump a été très clair. Selon lui, un vaccin sera bien prêt d’ici à la fin de l’année. « Les médecins vont dire : vous ne devriez pas dire cela. Je dis ce que je pense », a-t-il continué, visiblement très enthousiaste et optimiste alors que la science elle, tente de calmer le jeu.

Trump, optimise pour la suite

Selon lui, de nombreux groupes pharmaceutiques sont actuellement à l’œuvre et certains sont plus proches que ce à quoi nous pouvons nous imaginer. Ces groupes sont d’ailleurs poussés par de nombreux gouvernements, à commencer par la Maison Blanche, qui souhaite absolument que ce vaccin puisse rapidement voir le jour, surtout s’il pouvait être d’origine américaine. Toutefois, le président américain a assuré qu’il n’y aurait aucun mal à ce que ce vaccin provienne d’une autre nation.

Un vaccin dès la fin de l’année 2020 ?

Plusieurs centaines de projets ont été lancés à travers le monde. Une dizaine de ces projets ont passé la barre des premiers tests et sont actuellement en phase d’essais cliniques. Un vaccin qui, s’il devait arriver, donnerait un coup de pouce invraisemblable à l’économie mondiale qui pourrait bénéficier d’un environnement bien plus agréable et propice aux affaires. Une année 2021 qui s’annonce d’ailleurs incroyable pour Trump alors que la chute du PIB pourrait atteindre les -30% aux USA en ce second semestre 2020.