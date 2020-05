Une information qui devrait mettre un nouveau coup de frein à l’industrie de l’aéronautique. En effet, la compagnie aérienne EasyJet a confirmé l’information selon laquelle pas moins de 9 millions de données personnes de clients ont été piratées à la suite d’une attaque cybercriminelle qualifiée de « hautement sophistiquée ».

Dans les faits, les hackers et pirates ont réussi à avoir accès de nombreuses données dont des adresses emails, des détails liés aux voyages effectués et dans 2.208 cas, à des données bancaires. Toutefois, la compagnie a pris le temps d’entrer en contact avec toutes les personnes concernées et ce processus devrait durer jusqu’au 26 mai prochain, inclus. Soucieuse de préserver son image et d’appeler au calme, la firme a toutefois assuré que, visiblement, les hackers n’avaient pas utilisé ces données à des fins malveillantes.

Easyjet, une cyber-attaque qui tombe très mal

Face à l’ampleur du vol, la compagnie a toutefois décidé d’alerter le NCSC, le National Cyber Security Center, en charge de la lutte contre la cybercriminalité. Le régulateur britannique de la protection des données a également été contacté, l’idée étant d’empêcher la mise en place d’arnaques en ligne. EasyJet a également tenu à demander à ses clients d’être relativement vigilant, notamment dans le cas où ces derniers étaient amenés à recevoir des demandes non sollicitées et, dans ce cas, à les rapporter et les ignorer.

9 millions de personnes concernées

Une mauvaise nouvelle pour la compagnie aérienne qui, comme l’ensemble des acteurs du secteur aérien, a été durement frappé par la crise du nouveau coronavirus. Arrêt des vols, pertes astronomiques et avenir incertain, cette cyber-attaque a également été dévoilée quelques jours seulement avant qu’une assemblée générale des actionnaires ne soit tenue, assemblée générale d’une importance capitale pour les dirigeants qui pourraient bien se faire renvoyer.