Le Premier ministre français Édouard Philippe, est sans conteste l’une des personnalités phares de l’équipe d’Emmanuel Macron. Philippe a été de tous les combats qui ont durement ébranlé le mandat de Macron. De l’affaire Benalla, en passant par la crise des gilets jaunes, la réforme des retraites et maintenant la pandémie du Coronavirus, le Premier ministre est toujours monté en première ligne pour coordonner et piloter l’action gouvernementale. Des coups, Édouard Philippe en a beaucoup pris mais il a toujours su encaisser pour mener à bien la mission qui lui a été confiée.

Grâce à son tempérament et son langage de vérité, Édouard Philippe a gagné en popularité auprès des français surtout lorsque le pays traversait des zones de turbulences. Depuis ces dernières semaines, il ressort par contre que les relations entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron ne sont pas au beau fixe. D’après des sources bien introduites, il y aurait de véritables fictions entre les deux hommes et un départ du Premier ministre est annoncé dans le cercle restreint d’Emmanuel Macron.

Le sort de Philippe serait scellé

La rumeur ne fait qu’enfler de jour en jour et Édouard Philippe est plusieurs fois monté au créneau pour s’insurger contre ces rumeurs non fondées. Tout récemment, des médias locaux ont rapporté les informations de très proches collaborateurs d’Emmanuel Macron en ce qui concerne le départ de Philippe. Ces sources sont formelles, les jours de Philippe au palais de Matignon sont comptés, la date de son départ devrait intervenir peu avant le 14 juillet qui marque la célébration de la fête nationale française. Les proches de Macron parlent même d’un départ avec les honneurs pour l’actuel Premier ministre.