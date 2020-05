Édouard Philippe, trop populaire ? Cette question, le monde de la politique se la pose après que le Premier ministre français ait traversé la crise du covid-19, avec une certaine agilité. Calme, clair, incarnant la puissance de l’administration française, ce dernier a su séduire ses compatriotes ainsi que l’opposition, qui a loué sa gestion.

Problème, si les Français remercient Édouard Philippe, le président de la République lui, voit cette soudaine notoriété d’un bien mauvais œil. De fait, les suppositions vont bon train. Emmanuel Macron décidera-t-il de remplacer Édouard Philippe une fois la crise passée ? Un conseiller de l’Élysée estime qu’effectivement, il faudra trouver un nouveau Premier ministre une fois le calme revenu, afin d’enclencher un cycle de renouveau politico-social.

Emmanuel Macron, comme Sarkozy ?

Le second tour des municipales, prévu le 28 juin prochain, pourrait être l’occasion rêvée. En effet, Édouard Philippe est en tête pour la mairie du Havre. S’il venait à remporter le scrutin, l’occasion serait donc parfaite pour le président de la République. Une situation qui n’est pas sans rappelée celle de l’époque Sarkozy. En effet, entre l’ancien chef de l’État et son Premier ministre François Fillon de 2007 à 2012, la situation a été sensiblement similaire.

François Fillon, un premier ministre encombrant

À l’époque, Fillon prend du poids et devient un incontournable. Sa posture et ses idées lui permettent de résister face à Nicolas Sarkozy qui, peu à peu, perd l’initiative. Affaibli par la crise de 2008 et un Premier ministre devenu trop important, Sarkozy perd donc du galon. La suite ? Une réélection ratée et surtout, de multiples attaques de la part de son ancien ami, à l’encontre de son bilan et de ses déboires judiciaires. Une attitude qui a beaucoup blessé Sarkozy, peu attristé par la chute de ce dernier.