Même si la guerre de leadership entre Drogba, Eto’o et Diouf a pris fin sur l’espace vert, elle continue sur la toile. Il y a quelques jours, l’attaquant sénégalais El-Hadji Diouf revendiquait dans une vidéo la place du meilleur joueur africain devant Eto’o et Drogba. Cette vidéo qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux n’a pas plu à l’ancien capitaine des lions indomptables du Cameroun. Dans une vidéo publiée sur Instagram ce mercredi, Eto’o a recadré le sénégalais. «Même si mon frère Diouf la dernière fois, avec un verre de trop, s’est un peu perdu, il n’y a pas débat» a laissé entendre l’ancien joueur de Fc Barcelone avant d’indiquer qu’aucun d’eux, Drogba ou Diouf, n’a atteint son niveau.

Aucun d’eux n’a été meilleur que moi

En effet, dans la vidéo diffusée en début du mois, El-Hadji Diouf disait qu’il est plus meilleur que les deux autres stars du cuir rond . « … je le répète, je suis plus talentueux que Drogba et Samuel Eto’o » avait-il revendiqué. Mais, Eto’o lui s’indigne. Qui peut oser lui prendre sa place de vedette? Pour l’ancien ballon d’or africain, Drogba et El-Hadji Diouf n’ont pas été plus talentueux que lui et n’ont pu atteindre son niveau. ”Et ce n’est pas le fait que je le dise, c’est un fait, c’est quelque chose qui est là. Je ne discute pas quelque chose avec les autres.” a t-il clarifié.

Je voulais être numéro un et je l’ai été tout au long de ma carrière va-t-il dire avant d’ajouter qu’il aurait pu gagner 8 ou 9 ballons d’or. Et les ballons d’or que certains d’entre eux gagnaient, devraient lui revenir s’il n’était pas occupé en club. Eto’o, plus personne ne le présente. Il a battu des records dans plusieurs championnats du monde. Il détient le titre du meilleur buteur de l’histoire de la CAN.