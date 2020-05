Si selon les médias, l’actuel locataire de l’Elysée, Emmanuel Macron n’entretient pas de très bonnes relations avec sa mère, la Première dame quant à elle, essaie toutefois de créer une bonne atmosphère au sein de la famille. Brigitte Macron en cette période de crise sanitaire, ne manque aucune occasion pour téléphoner à sa belle-mère pour discuter de tout et de rien avec elle. « Avec ma belle-mère, on parle de traitements et de nouveaux protocoles », a confié la Première dame à Paris Match.

A propos des traitements nécessaires pour le Covid-19, Brigitte Macron, présidente de la Fondation des hôpitaux de France en discute également avec sa fille Laurence, cardiologue à Vincennes et à l’hôpital Bégin. D’après les journalistes, les deux gendres de la Première dame sont également médecins, « tout comme la quasi-totalité de la famille du président ».

“On sait que ça ne se passe pas très bien”

Il y a de cela trois ans, Bernard Pascuito, journaliste et auteur du livre Les politiques aussi ont une mère, sur les antennes de Europe 1, avait abordé quelques détails sur les relations que le président de la République entretient avec sa mère Françoise Noguès. « C’est une histoire un peu mystérieuse. Il n’en parle pas, jamais. On sait que ça ne se passe pas très bien, on sait que ce n’est pas l’amour fou. Il y a une passion pour sa grand-mère, » avait expliqué le journaliste.

Dans un ouvrage, Madame la Présidente, publié en janvier 2019 aux éditions Plon, Ava Djamshidi et Nathalie avaient abordé également le rôle pacificateur que la Première dame joue au sein de la famille Macron. « C’est encore sa femme qui fait venir ses parents lors de repas et cérémonies à l’Elysée. Agent pacificateur, elle retisse les fils distendus, » ont expliqué les deux auteurs.