Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, la police de Chelles, en Seine-et-Marne, a été forcée d’intervenir après que deux groupes de jeunes se soient mis à se taper dessus. Dans les faits, la situation aurait dégénéré à cause d’une histoire de « regards de travers ». Résultat, une rixe a éclaté dans les rues de la ville et plusieurs personnes ont dès lors, été arrêtées.

Rapidement mises au courant, les autorités ont décidé d’intervenir et ont placé pas moins de trois personnes en garde à vue. Sur ces trois personnes, l’une d’entre elles était une actrice de films pornographiques, âgée de 19 ans. Cette dernière est accusée d’avoir violemment agressé une autre jeune femme, enceinte de quatre mois.

La justice se saisit de ce dossier

Souhaitant éviter les problèmes, la jeune femme aurait alors tenté de jouer de ses charmes en enchaînant les propositions douteuses aux officiers des forces de l’ordre. Placée en cellule, celle-ci aurait même été découverte, au petit matin, simplement vêtue de ses sous-vêtements. Ce mardi, elle a été déférée au parquet de Meaux et devra répondre de ses actes.