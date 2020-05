Dans le paysage public français, le chroniqueur à polémique Éric Zemmour est l’une des personnalités les plus controversées. Adulé par certains, détesté par d’autres, l’animateur de Cnews ne laisse personne indifférent. Spécialiste des analyses choquantes et adepte des déclarations chocs, Éric Zemmour s’est imposé au fil du temps comme un personnage à part dans le monde de la culture et de l’audiovisuel au sein de l’Hexagone.

Dans plusieurs de ses analyses et œuvres littéraires, Éric Zemmour aborde sans langue de bois des questions hautement sensibles telles que l’immigration et la religion. En ce qui concerne la religion, l’essayiste a toujours eu une posture assez hostile envers l’Islam ce qui lui a valu de nombreuses critiques. De ce fait, il n’est par rare que Zemmour se fasse injurier sur les réseaux sociaux et même dans la rue. En Avril dernier, Un jeune homme avait harcelé Zemmour en pleine rue alors que ce dernier regagnait son domicile, l’animateur est un coutumier des insultes et des crachats.

Zemmour résistera t-il encore longtemps ?

Une séquence vidéo qui aurait été tournée hier samedi 16 Avril, montre une femme voilée prendre à partie Éric Zemmour. La scène s’est déroulée devant l’entrée d’une boutique, on aperçoit ensuite Zemmour qui arrive à hauteur de caméra se faire accoster par une femme portant un turban et avec des lunettes de soleil sur le nez.

La femme criera alors à l’encontre de Zemmour ces mots: “Éric Zemmour ! Vive l’islam ! Vive Allah ! Vive Mohammed !” a vociféré la femme qui, l’on peut le constater, ne porte pas du tout Eric Zemmour dans son cœur. Le chroniqueur quant à lui, est resté de marbre et a continué son chemin. Après la diffusion de cette vidéo, bon nombre de personnalités politiques se sont insurgées contre l’attitude de la femme qui selon eux ne rend pas service à sa religion.