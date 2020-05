Il y a quelques jours, une vidéo d’Éric Zemmour faisait le buzz sur la toile. En effet, le polémiste était pris en grippe par un individu qui s’est filmé en train de l’insulter et de lui cracher dessus. Si depuis, la polémique a désenflé, la justice elle, a décidé d’ouvrir une enquête. Le suspect lui, aurait d’ailleurs été interpellé et déféré devant le parquet de Paris.

Dans les faits, ce dernier est accusé d’avoir filmé son agression verbale. Dans une seconde vidéo, il s’est filmé, assurant avoir craché sur Zemmour. L’écrivain lui, a très vite décidé de poser plainte, pour violences et menaces. Les images elles, ont tourné sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur les plateaux médias, provoquant l’indignation auprès de la classe politique. Le président Macron a d’ailleurs tenu à appeler Éric Zemmour, afin de lui faire part de son soutien.

L’agresseur de Zemmour, interpellé

Une situation attendue donc, d’autant que Zemmour lui, n’a eu que faire des excuses de son agresseur. À ses yeux, c’est un avocat de gauche qui semble le conseiller et qui lui aurait demandé de s’excuser publiquement afin de retourner l’opinion et la justice. Un nouveau volet judiciaire pour Éric Zemmour, qui va devoir comparaître dans les semaines à venir, pour « injure publique à caractère racial » et « provocation publique à la haine raciale » suite à ses propos polémiques lors de la grande convention des droites, tenue au mois de septembre dernier, à Paris.