L’Organisation des Nations Unies a donné de la voix ce jeudi 14 mai suite à l’expulsion de quatre experts de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) par le Burundi. Par le canal d’un communiqué, la Commission d’enquête des Nations Unies a exprimé tout son regret face à cette décision des autorités du pays.

Cette instance de l’Onu « regrette profondément la décision récente du gouvernement burundais de déclarer persona non grata le représentant de l’OMS dans le pays et trois de ses experts». Elle se dit préoccupée par la «décision des autorités burundaises de ne pas faire appliquer les recommandations de distanciation sociale».

Les concernés doivent quitter le pays avant le 15 mai

Cette décision intervient dans un contexte où les acteurs politiques du pays organisent des rencontres politiques qui rassemblent des milliers de personnes. Selon la correspondance adressée par le ministère burundais des Affaires étrangères au bureau africain de l’OMS, sont concernés par cette décision le docteur Walter Kazadi Mulombo, représentant de l’organisation au Burundi, Dr Jean-Pierre Mulunda Nkata, Dr Ruhana Mirindi Bisimwa, et un consultant, le Pr Daniel Tarzy.

Le ministère burundais des Affaires étrangères « a l’honneur de porter à (votre) connaissance que les personnes dont les noms repris ci-après sont déclarées persona non grata et que, par conséquent, elles doivent quitter le territoire du Burundi avant le 15 mai 2020 », martelait notamment la correspondance. Rappelons que cette décision intervient alors que le gouvernement est accusé par l’opposition et des médecins de cacher des cas du nouveau coronavirus. Officiellement, le Burundi n’a recensé que 27 cas positifs de Covid-19 dont un seul décès.