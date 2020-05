Le président américain Donald Trump a l’intention de rapatrier la fabrication de toutes les pièces nécessaires à la conception de l’avion de chasse américain, le F-35, évoquant d’éventuelles représailles contre le programme. L’information a été donnée par lui-même lors d’une interview accordée à un média américain, concernant la dépendance des USA vis-à-vis de la Chine. « C’est un super jet et nous faisons fabriquer des pièces pour cet appareil partout dans le monde. (…) Le problème est que si nous avons un souci avec un pays, on ne peut plus faire cet avion. (…) Nous devons tout faire aux États-Unis » a-t-il déclaré. Il a assuré que son administration veillera à ce que cela soit fait, parce qu’il change toutes ces politiques.

La Turquie fournisseur unique

Le locataire de la Maison Blanche a cependant pris l’exemple de la Turquie, qui pourrait arrêter un jour ses livraisons de pièces aux Etats-Unis. Mais, il semble oublier que les USA avaient déjà exclu Ankara du projet F-35, puisque ce dernier avait acheté des missiles antiaériens auprès de la Russie. La Turquie était fournisseur pour 900 pièces du chasseur de Lockheed Martin et approvisionnait 400 pièces en tant que fournisseur unique. En outre, si le numéro un américain devait exécuter cette menace, cela créerait une grande crise avec les pays alliés des Etats-Unis. Cette décision pourrait également poser d’énormes problèmes à Lockheed Martin.

Le F-35 un avion multirôle

Les conséquences se feraient ressentir sur les prix des avions, et toutes les nations ayant acheté l’appareil en contrepartie d’un échange de participation au projet, réagiraient certainement. Pour rappel, le F-35 est un avion praticable pour tous les temps, monomoteur, monoplace, de cinquième génération, furtif et multirôle. Il est conçu par le Pentagone pour les missions de supériorité aérienne et l’offensive terrestre. Les livraisons de F-35 pour l’armée américaine sont prévues jusqu’en 2037. Cela avec une durée de vie pouvant s’étendre jusqu’en 2070.