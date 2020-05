Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus et du soutien des populations face à la crise financière, le président de la république, Macky Sall a signé une ordonnance afin de permettre aux autorités locales de traiter avec diligence les questions liées à la budgétisation des programmes de soutien aux populations. L’ordonnance en question est signé du 30 avril 2020.

Réduire le délai d’approbation du représentant de l’Etat

L’ordonnance vise à assurer une prise en charge rapide des mesures de disposition auprès des populations les plus vulnérables face à la situation actuelle de crise en réduisant le temps d’approbation du représentant de l’Etat auprès des collectivités et autorités locales. Les articles 27, 81, 168, 243, 244 et 245 du code général des collectivités territoriales ont ainsi été réaménagés. “Les bureaux départementaux, municipaux et de la ville suppléent les conseils municipaux, départementaux et de la ville en matière de réaménagement budgétaire destiné à la participation au fonds de riposte et de solidarité, FORCE COVID-19, à l’allocation de secours ainsi qu’à l’achat de vivres, de produits et de matériel de protection nécessaires à la lutte contre cette pandémie” peut on lire dans le document officiel.

Le fonds de riposte et de solidarité Force Covid-19 a été mis en place pour le pilotage des actions de lutte contre le coronavirus au Sénégal. Le président de la république Macky Sall qui avait déclaré l’état d’urgence (prolongé jusqu’au 02 juin prochain) a appelé à la solidarité envers les populations les plus vulnérables face à cette crise sanitaire. Le chef de l’Etat avait pour rappel lancé le programme de distribution des vivres et denrées de première nécessité le 11 avril dernier.